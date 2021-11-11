В Казани театр кукол «Экият» получит капитальный ремонт за 150 миллионов рублей. Средства на ремонт будут выделены из бюджета Республики Татарстан. Информация об этом появилась на портале государственных закупок.

Заказчиком работ выступает ГБУ "Главстрой РТ". В техзадании говорится, что в театре кукол необходимо провести ремонт и закупить для него оборудование, мебель и инвентарь.

Подрядчик должен будет восстановить облицовку уличных лестниц, фасад, привести в порядок брусчатку и водоотведение, провести все отделочные работы, поменять окна и двери, кровлю, восстановить систему электроснабжения, установить пожарную сигнализацию и привести в порядок вентиляцию.

Все работы должны быть завершены до конца января 2022 года.