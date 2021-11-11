63-летний житель Уфы задержан по подозрению в убийстве 13-летней давности. Об этом сообщает Следком Башкирии. Останки женщины, разбросанные по городскому парку, нашли 13 лет назад, и все это время не было ни единой зацепки, кто бы мог так сурово расправиться с жертвой. Установили, что многочисленные расчлененные останки принадлежали 33-летней бомжующей женщине.

Отделом криминалистики совместно с четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления при взаимодействии сотрудников МВД и ФСИН, к преступлению установлена причастность 63-летнего уфимца.

Сейчас уфимец сидит в колонии за убийство своего товарища. И новые обвинения он сначала отрицал, но сейчас сознался. Он рассказал, что на почве совместного распития алкоголя они поссорились, и он свою сожительницу убил ударом по голове, а расчленил, чтобы скрыть следы. С той же целью он раскидал останки далеко друг от друга, чтобы искали дольше.

Интересно, что через 6 лет он таким же точно способом убил товарища.