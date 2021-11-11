В Краснодарском крае разгорелся громкий скандал вокруг ГИБДД. В станице Новоджерелиевской сотрудники ДПС вместо того, чтобы выписать штраф нарушительнице ПДД, настойчиво предложил ей заняться сексом, чтобы "решить вопрос". Однако ему помешал коллега, появившийся возле машины неожиданно, сообщил Telegram-канал Baza.

Девушку любвеобильный инспектор остановил за разворот в неположенном месте. После неудачных попыток склонить нарушительницу к интиму инспектор вызвал на место мужа нарушительницы, который привез взятку в размере 15 тысяч рублей.

Руководство ГИБДД о случившемся узнало из соцсетей. Проверили данные и уволили обоих инспекторов, возбудив против них уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, а против самого активного ДПС-ника возбудили еще и дело о принуждении к действиям сексуального характера.