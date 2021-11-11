Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Республику Татарстан в числе регионов, где почти не растет уровень коллективного иммунитета к коронавирусу.

"Практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях", — цитирует РИА "Нoвости" заявление Голиковой на совещании с членами правительства.

По данным федерального портала "СтопКоронавирус", уровень коллективного иммунитета в республике на сегодняшний день составляет 32,9%. В Татарстане прививку получили свыше 1,7 млн человек.