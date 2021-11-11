В Башкирии 17-летний мальчик по имени Нияз стал инвалидом после обычной операции по удалению аппендикса. Хирургическое вмешательство имело место 2 месяца тому назад. И сейчас парень не может ни ходить, ни сидеть, ни говорить, и даже есть самостоятельно мальчик не может. Об истории ребенка рассказали корреспонденты ГТРК "Башкортостан".

Мальчик родом из Архангельской области, и летом приехал в Башкирию, в гости к родственникам. Тут ему стало плохо, вызвали скорую, а потому сами отвезли его на такси в больницу, где врачи сказали, что у ребенка аппендицит и провели операцию.

Когда мальчик пришел в себя после наркоза, то пожаловался на головную боль, врач посоветовал ему просто поспать. А когда он уснул, то остановилось сердце. Медики нашли подростка без сознания, откачали. Выяснилось, что произошло поражение центральной нервной системы после остановки сердца.

Сейчас он абсолютно беспомощен. Когда видит родных и друзей, то начинает плакать. Он все понимает, но не может ничего сказать.

Минздрав республики проводит проверку. Родители обратились в Следком. Они считают, что врачи не следили за своим пациентом и упустили драгоценное время на спасение его от инвалидности.