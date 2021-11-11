Следственный комитет в Татарстане проводит проверку по поводу странного происшествия в Нижнекамске. Накануне рано утром там попала в аварию известный адвокат Лилия Валиева, известная как специалист по делам по "наркотическим" статьям УК. Поведение женщины выглядит странным.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, она влетает на своем авто во двор, цепляет чужое авто, врезается в детскую площадку, чуть не переворачивается, выбегает и устремляется в подъезд. А потом выпадает с 9 этажа. Женщина погибла, ее тело нашли у подъезда. На все действия у Валиевой ушло 13 минут.

По данным "Бизнес Онлайн", Валиеву не видели в странных компаниях, она не страдала вредными привычками. В обстоятельствах разбирается следствие.