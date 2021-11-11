На федеральном уровне в России могут ужесточить меры в связи со сложной ситуацией с коронавирусом. Об этом заявила накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Такая тщательнейшая работа ведется на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба. Ежедневно информация поступает президенту, он в курсе", — цитирует ТАСС ее слова.

Накануне этот вопрос поднимали и на Совете безопасности России, уточнила Матвиенко.

Общее число заболевших россиян достигло 8 911 713 человек. В очередной раз был побит суточный рекорд по смертности от COVID-19. За минувшие сутки умерли 1 239 россиян, с начала пандемии - 250 454 человека.

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 242 новых случая заражений.