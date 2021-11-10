В метро Казани состоялся накануне очередной рейд, в рамках которого выявляли пассажиров без медицинских масок. В ходе мероприятия молодой человек устроил грандиозный скандал, с ним пришлось разбираться полицейским, сообщает МУП "Метроэлектротранс".

В самый час пик на станции "Площадь Габдуллы Тукая" обнаружили 17 человек без масок. Все, за исключением одного, сразу согласились надеть средства индивидуальной защиты. Яростный безмасочник категорически отказался надевать маску, за что прошел со стражами порядка в отдел полиции, где на него составили протокол о нарушении и выписали штраф.

С начала ноября в метрополитене 149 нарушителей масочного режима были переданы сотрудникам полиции. Рейды будут продолжены.