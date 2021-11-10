В Татарстане на мель села мотолодка, и рыбаки смогли сами дойти своими ногами во воде до ближайших островов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. Все случилось в Чистопольском районе РТ на реке Прость у села Булдырь.

После того, как лодка прочно застряла на мели, рыбаки 1953 года и 1960 года рождения не растерялись и по колено в воде отправились к островам напротив населенного пункта. И только добравшись туда, вызвали спасателей.

Рыбаков нашли в трех километрах от Булдыря и переправили на берег. Медицинской помощи мужчинам не потребовалось.