Верховный суд Татарстана огласил приговор по резонансному уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Набережных Челнов. Мужчина с особой жестокостью расправился с сожителем своей бывшей жены. Решением суда он отправится в колонию строгого режима на 10 лет.

Супруги развелись в 2018 году. У них остались двое детей. Мужчина все никак не мог успокоиться, часто напоминал о своем существовании, писал угрозы, отправлял бывшей жене сообщения. Все случилось в сентябре прошлого года.

Вооруженный топором в компании с бойцовской собакой бывший муж спрятался под деревом, подкараулил бывшую и ее нового возлюбленного. Когда женщина вышла из машины, в ней остался ее ухажер. Бывший муж бросился к нему и начал наносить удары топором. Пытаясь спастись, новый любовник бывшей супруги перебрался на пассажирское сиденье, но там его настигла бойцовская собака. Именно пес повалил мужчину на землю, а его хозяин нанес смертельные удары топором.

Следствие пришло к выводу, что мужчина страдал патологической ревностью, преступление было спланированным. Он признан вменяемым по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Прокуратура запрашивала ему 19,5 лет колонии строго режима.