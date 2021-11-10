Гидрометцентр Татарстана предупредил о существенном и резком ухудшении погодных условий, которое может быть даже опасным в определенных случаях. Так, с 18 часов 10 ноября и 18 часов 11 ноября, то есть на протяжении суток, в Татарстане будет свирепствовать непогода.

На дорогах ожидается образование гололедицы, водителей и пешеходов просят соблюдать предельную осторожность, будет скользко.

Завтра в Татарстане в целом и в Казани в частности ожидается мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 1-2 километров, сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до минус 3−8 градусов, в восточных районах РТ — до 11 градусов мороза. Днем будет не более нуля — минус 5 градусов.