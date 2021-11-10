Решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее россиян встревожила новость о том, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "РГ" заявил о необходимости внесения изменений в Национальный календарь прививок. Он заявил, что для победы над пандемией нужно в обязательном порядке вакцинировать 70-75% населения.

"Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось", — ответил Песков журналистам на вопрос о том, насколько Гинцбург близок к реальности, делая такие заявления.