В жилом доме в Рыбно-Слободском районе неизвестные подожгли квартиру, в результате пожара одного из жильцов пришлось госпитализировать с ожогами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Возгорание началось накануне вечером в деревне Полянка. Пожарные оперативно отреагировали на тревожный сигнал и потушили квартиру. Они вынесли из помещения 31-летнего мужчину, который был слишком пьян, чтобы покинуть дом самостоятельно. С ожогами лица, шеи и отравлением продуктами горения его доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог.