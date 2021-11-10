Телеведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез расскажут про "фишки" Казани в "Орле и Решке". Они провели в столице Татарстана три съемочных дня, об этом сообщили в Госкомитете РТ по туризму.

Ведущие посмотрели массу достопримечательностей, но какие именно места вошли в это число, держат в секрете до выхода программы в эфир.

Передача выйдет в эту субботу в 10 утра на телеканале "Пятница". В Казани съемочная группа "Орла и решки" уже бывала три года назад, когда Татарстан принимал матчи Чемпионата мира по футболу. Тогда ведущая Жанна Бадоева так и не смогла самостоятельно слепить чак-чак.