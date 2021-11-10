Наша полиция нас бережет: героические истории о том, как татарстанские полицейские спасали людей

Сотрудники МВД России сегодня отмечают свой профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел. Он отмечается ежегодно 10 ноября и, начиная с 2011 года, теперь называется именно так. Смена названия даты произошла после переименования милиции в полицию.

История создания праздника уходит в далекий 1917 год. 10 ноября того года через несколько дней после Октябрьской революции, новым руководством страны было принято решение о создании рабочей милиции. К слову, в разные годы по-разному назывались и те, для которых этот праздник был профессиональным. Сначала это был «День советской милиции», затем «День российской милиции», ну а теперь «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». Каждый год 10 ноября проходят соответствующие торжественные мероприятия, личный состав ведомства выходит на службу в парадной форме, а в Государственном Кремлевском дворце проводится праздничный концерт.



Фото: Prokazan.ru

В 2021 году в Татарстане было немало громких историй, в которых сотрудники правоохранительных органов ценой своей жизни спасали людей, либо же в тяжелую минуту приходили на помощь. Собрали для вас соответствующую подборку.

Майор полиции спас двух тонувших девочек

Майор полиции Ленар Давлетшин спас двух сестер 2010 и 2012 года рождения, тонувших в Елабуге на Шишкинских прудах.

В тот вечер Давлетшин прогуливался по парку со своим племянником, как вдруг увидел в пруду двух тонущих детей. К моменту, когда майор бежал на помощь, одна девочка уже ушла под воду. Мужчина нашел ее, вытащил из воды, а затем помог и второй девочке, вытащив обеих на берег.

Капитан полиции помог путешественникам, починив им ремень ГРМ

Капитан полиции Айдар Ахметшин на 38 км автодороги «Псеево - Крынды» заметил на обочине припаркованный ВАЗ с включенной аварийной сигнализацией. В ходе общения оказалось, что путники направлялись из Перми в Ростов-на-Дону, а с их автомобилем произошла оказия в виде обрыва ремня ГРМ.



Фото: Prokazan.ru

Самостоятельно устранить неисправность молодые люди не смогли, а автоинспектор помог починить автомобиль. Путешественники поблагодарили полицейского и продолжили свой путь.

Старший лейтенант полиции спас погибавшего от укуса осы пенсионера

Старший инспектор ДПС Рустам Сафин спас 80-летнего пенсионера, которого на даче ужалила оса. После укуса у мужчины онемела левая часть головы и он начал задыхаться, самостоятельно он сумел добраться только до стационарного поста полиции.

Там ему на помощь пришел старший лейтенант полиции Сафин, который экстренно отвез больного на патрульной машине в ЦРБ Верхнеуслонского района. Медики быстро оказали помощь пострадавшему. Спасенный написал письмо-благодарность на имя главы МВД по РТ.

Лейтенант и младший сержант полиции помогли найти потерявшегося ребенка

Жительница Нижнекамска обратилась за помощью к сотрудникам ОГИБДД УМВД лейтенанту полиции Рамилю Хабибуллину и младшему сержанту полиции Станиславу Ионову о том, что её дочка каталась на велосипеде и в какой-то момент потерялась из виду.

Самостоятельные поиски ребенка не увенчались успехом, и полицейские незамедлительно сообщили о случившемся в дежурную часть. Девочка была найдена - выяснилось, что она заблудилась. Родители ребенка выразили инспекторам ДПС благодарность за ее спасение.

Безоружный майор полиции задержал Галявиева, устроившего стрельбу

В тот самый день находившийся в очередном отпуске майор полиции Ленар Мусин проезжал недалеко от 175 гимназии и в какой-то момент услышал крики и звуки взрыва. Мужчина бросил автомобиль и отправился к крыльцу здания, где увидел раненого человека. После того, как полицейский понял, что случилось, он немедленно набрал 112 и начал кричать школьникам, чтобы все закрылись в свои кабинетах.



Фото: Prokazan.ru

После прибытия силовиков, Мусин помог им с координацией, а затем скрутил стрелявшего подростка, уложил его на ступеньки и попросил надеть на него наручники. Руководство МВД по Татарстану ходатайствовало о присвоении майору Мусину государственной награды.