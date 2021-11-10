В Татарстане задержан 42-летний директор ООО "Ирбис" по резонансному делу о гибели 14-летнего подростка и 21-летнего рабочего в земляной траншее, сообщает республиканский Следком. Трагедия случилась в коттеджном поселке "Брайт Парк" 4 ноября.

Грунт обрушился во время рытья траншеи экскаватором-погрузчиком, в результате чего заживо погребенными оказались стоявшие близко к краю 21-летней молодой человек и 14-летний мальчик. Оба погибли.

Следователи полагают, что ЧП случилось из-за неисполнения директором субподрядной организации ООО "Ирбис" и иных лиц требований безопасности при прокладке ливневой канализации. При этом у субподрядчика не было ордера на производство работ и ответственного за их проведение.

Задержанный вину не признает. Он представил следствию документы о переложении своих обязанностей на другого сотрудника с признаками подделки. Следствие обратилось суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.