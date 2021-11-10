В Колумбии задержали жителя Набережных Челнов Владимира Таранца, который подался к террористам в "ИГИЛ"*. Он был объявлен в международный розыск за связи с боевиками запрещенной в РФ организации, сообщает Chelny-biz.ru.

Главный директор полиции в Колумбии Хорхе Варгас отметил, что житель Татарстана известен в особых кругах под прозвищем Али Али. Его поймали в аэропорту Эль-Дорадо в в Боготе. Сейчас татарстанца готовятся экстрадировать в Россию, где он предстанет перед судом.

Али Али успешно удавалось скрываться более 8 лет, в розыске он числился с 2013 года.

* - организация, признанная террористической на территории РФ.