В Небраске (США) двое возлюбленных решили проверить свои чувства... убийством. Для этого они специально завели аккаунт в Tinder. Познакомились там с девушкой и расчленили ее на свидании, сообщает People.

Следователи установили, что 27-летняя Бейли и ее 55-летний бойфренд Обри постарались очаровать 24-летнюю жертву. Девушка пропала после свидания с этой парочкой. А через две недели в мусорных мешках в разных частях города начали находить части женского тела.

Задержали парочку только после того, как нашли видео, на котором видно, как они покупают в магазине пилы и отбеливатель, мешки для мусора как раз перед свиданием с жертвой.

Суд присяжных приговорил мужчину к смертной казни, а его подруга будет отбывать пожизненный срок.