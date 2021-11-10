Суд в Свердловской области вынес приговор местной жительнице, которая нарушила правила карантина. Она болела ковидом, когда вышла во двор своего частного дома покормить собаку. На нее пожаловалась соседка, она же сфотографировала больную и заявила в полицию.

Суд принял решение оштрафовать владелицу собаки на 15 тысяч рублей за нарушение антиковидных правил.

Суд установил, что женщина своим проступком "не выполнила мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи инфекции". Наказание в виде минимального размера штрафа выбрано из-за смягчающих обстоятельств: у женщины маленький ребенок и ранее она ничего не нарушала.