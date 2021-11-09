Альбина из Казани с молодым мужем-нигерийцем стала героиней шоу «Новый день» на ТВ-3

В пятницу, 12 ноября, в 11:50 в новом выпуске шоу «Новый день» канал ТВ-3 покажет историю 33-летней Альбины Малыгиной из Казани. Несколько лет назад она встретила на сайте знакомств темнокожего парня из Нигерии на 7 лет младше её, который в это время находился в России. Спустя полгода Альбина вышла замуж – но очень скоро в отношениях возникли серьезные проблемы.

«В данный момент я нахожусь в декрете, муж совсем отстранился и не замечает меня. Он не видит во мне женщину и то, какие изменения со мной происходят. Ему абсолютно безразлично, чем я занимаюсь. Внимание и интерес достаются кому-то другому. Ребёнок – единственный источник положительных эмоций для меня. Я абсолютно не реализовалась», - сокрушается Альбина.

Разобраться в корнях своих проблем и найти решение Альбине поможет звёздный коуч по личностному росту, колумнист Forbes, автор бестселлера о самопродвижении «Код публичности» Анна Мавричева, которая начнёт разговор с того, что полгода знакомства – слишком короткий срок, чтобы принимать решение завести семью, но ещё важнее – не забывать о себе, своей внешности, увлечениях и своём внутреннем мире. Вспомнить себя Альбине помогут астролог с многолетним стажем, основатель школы астрологии с государственной лицензией Инна Любимова, шеф-повар Александр Пушков, модный фотограф и дизайнер Даниил Величко и команда стилистов мирового уровня, советы которых помогут любой девушке стать чуть привлекательнее без сверхусилий. А популярная певица и актриса Анастасия Стоцкая даст Альбине возможность попробовать себя в профессии своей мечты.

Все, кто ждёт, когда же в их жизни начнётся новый день, но не знает с чего начать – включайте ТВ-3 каждую пятницу в 11:50 и вдохновляйтесь примером героинь популярного мэйковер-шоу ТВ-3!