В Татарстане умер известный татарский певец Нурислам Исмагилов

В Казани умер известный татарский певец Нурислам Исмагилов. Об этом сообщила на своей страничке в Инстаграме писательница и друг певца Айгуль Валиуллина-Гараева.

"Когда сказали, не поверила. Позвонила Нурисламу... Трубку взяла какая-то женщина. Сообщила, что сегодня в пять утра он скончался. У меня земля ушла из-под ног... Вчера только отправляла ему песню. В Ватсапе отмечено, что прочитано. Кто же знал! Оказывается, он болел. Даже не спросила, как он себя чувствует", – сокрушается писательница.

Нурислам Исмагилов родился в Пестречинском районе Татарстана, а певческую карьеру начал уже после 50 лет, доказав, что для таланта нет возрастных преград.