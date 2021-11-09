В Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления воспитанников социального приюта антисептиком, об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Все случилось вечером 7 ноября. В Мамадышскую больницу доставили шестеро воспитанников приюта для детей и подростков "Надежда". Все - с признаками отравления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в официальном сообщении Следкома.

Предварительно установлено, что четверо мальчиков и две девочки взяли флакон с антисептиком, который стоял на входе в приют, разбавили водой и выпили. Всем стало плохо, все госпитализированы.

Пострадавшие - дети 2004-2008 годов рождения.