Жителю Татарстана Радику Тагирову предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 25 пожилых женщин. Маньяк нападал на женщин в Поволжье, на Урале и в Центральном федеральном округе. Его искали более 10 лет.

Пока Тагиров признался следователям о 25 жертвах, сообщает MK.RU.

"Он говорит, что главным мотивом преступления было ограбление, так как он голодал и жил на улице", — сообщает издание.

Тагирова поймали в декабре 2020 года. Жертвами маньяка были женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Убийства происходили в 2011—2012 годах. Вычислить маньяка получилось по оставленным биологическим следам благодаря новым современным методам и ДНК-анализу.