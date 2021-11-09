Большой скандал разгорелся в Греции, где доктора тайно вводили антиваксерам вместо физраствора настоящую вакцину от коронавируса. Теперь в сложной ситуации оказались и те, и другие.

Дело в том, что антиваксеры тайно платили докторам по 400 евро за фиктивный укол физраствором и оформление документов о вакцинации.

Врачи деньги брали, но во избежание неприятностей кололи не обещанный физраствор, а настоящую вакцину. Полиция выявила около 100 тысяч таких пациентов.

После того, как историю осветили в СМИ, многие греки столкнулись с неразрешимой социальной и юридической проблемой. Антипрививочникам надо написать на медиков заявление о некачественно оказанной услуге, но тогда перед этим им придется признать факт дачи взятки, за которую грозит уголовное наказание. Врачам же с одной стороны государство признательно, но с другой их положено лишить лицензий.