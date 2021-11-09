В Казани к 2025 году могут построить и запустить производство аэротакси. Об этом заявил генеральный директор компании, производящей дроны-такси Hover, Александр Атаманов.

"В настоящее время мы ведем переговоры с некоторыми предприятиями из промышленного комплекса из Красноярска, из Казани, из Уфы, также из Москвы с предприятиями авиационного сектора", - отметил Атаманов.

Воздушное такси не боится дорожных пробок, и один километр полета может стоит около 200 рублей, по предварительным оценкам экспертов. Также аэротакси могут использоваться в качестве воздушной скорой помощи, если такая необходимость возникнет.