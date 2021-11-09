Сегодня, 9 ноября, от последствий коронавирусной инфекции скончался настоятель храма святителя Николая Чудотворца поселка Красная Горка в Казани иерей Валерий Карпухин. Ему было всего 36 лет.

Информация о скоропостижной смерти священника опубликована Казанской епархией.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выражает искренние соболезнования родным и близким почившего. По благословению главы Татарстанской митрополии во всех храмах и монастырях Казанской епархии будет совершаться поминовение новопреставленного иерея Валерия.

Отпевание состоится 11 ноября в Никольской церкви поселка Красная Горка после литургии - в 10:30.