Российский иммунолог Владимир Болибок в рамках интервью телеканалу "360" рассказал, что есть три опасных группы аллергенов, которые можно встретить почти в любом доме.

Первая группа - пищевые. Они встречаются на кухне.

Вторая группы - плесневые грибки. Встречаются на углах и стенах, в ванной, кладовой, вдоль водопроводных труб, могут быть под ковром, если он висит на влажной или холодной стене.

Третий аллерген - домашняя пыль. А клещ домашней пыли- один из самых сильных раздражителей.

Болибок также отметил, что особую опасность в этой группе представляет мягкая мебель, ковры и пледы, на которых скапливается пыль, и откуда ее тяжелее всего удалить.

Именно из-за этих трех аллергенов человек может чувствовать себя плохо, но даже не догадываться, чем вызвана его хроническая усталость, головная боль, повышенная раздражительность и другие проблемы со здоровьем.