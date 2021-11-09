В КФУ исследовали формирование иммунитета к коронавирусу после вакцинации и пришли к выводу, что иммунитет у переболевших инфекцией и привившихся совершенно одинаковый.

Исследование татарстанских специалистов показало, что иммунный ответ способна вызвать даже одна доза препарата. Второй компонент вакцины вызывает еще более сильный иммунный ответ, который нашли в организме привитых даже через 3 месяца после вакцинации "Спутником V".

"Мы изучали иммунитет только через 3 месяца после иммунизации. Но на этом сроке иммунный ответ оставался сильным, что может свидетельствовать о формировании долговременного иммунитета", — объяснил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов.

В исследовании казанцам помогали коллеги из Ливерпульского университета Великобритании и Института Тапар. По данным медпортала КФУ, в исследование приняли участие добровольцы - жители Татарстана.