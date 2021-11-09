Журналисты издания Znak.com обнаружили в городе Кургане второй по счету подпольный крематорий, где по ночам тайно сжигали человеческие останки, ампутированные конечности и даже трупы мертвых животных.

Первый подобный крематорий в городе нашли два года назад, когда местные жители пожаловались на страшную вонь и гарь. Он располагался на площадке между двумя крупными городскими больницами — центром РНЦ ВТО им. Илизарова и городской клинической больницей № 2.

После обращения СМИ в прокуратуру сотрудники надзорного ведомства нашли в заброшенных полуразрушенных цехах, забрызганных кровью, печь, использованные пробирки и контейнер с внутренними органами. Крематорий ликвидировали.

С осени этого года снова посыпались жалобы на вонь у поселка Рябково. И на месте корреспонденты нашли десятки мешков с окровавленными простынями, пакеты с внутренностями, просроченные лекарства и импровизированную, сделанную из бетонных колец печь.

Региональные власти пока никак не прокомментировали скандал с подпольным сжиганием медотходов.