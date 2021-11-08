Корейцы впереди планеты всей: Топ-10 самых продаваемых иномарок российской сборки в 2021 году

Портал «Автостат» выкатил свой традиционный рейтинг самых популярных иномарок российской сборки в 2021 году. Так, данный список уже по традиции возглавили корейские автогиганты Kia и Hyunday.

А десятка наиболее распространенных экземпляров на данный момент выглядит следующим образом.



Фото: rg.ru

1. KIA Rio - 939 тыс. шт. / Модель производится в России с 2006 года, сейчас стоит от 965 тыс. руб. Модель комплектуется моторами объемом 1,4 или 1,6 л, которые работают в паре с шестиступенчатой механической или автоматической КП

2. Hyundai Solaris - 873 тыс. шт. / Выпускается в РФ с 2010 года, цены стартуют от 890 тыс. руб. Комплектуется аналогично, как и KIA Rio.

3. Renault Logan - 755 тыс. шт. / Производится с 2005 года, цена от 734 тыс. руб. На выбор предлагаются три мотора объемом 1,6 л (82, 102 и 113 л.с.), а также три КП (механика, автомат и вариатор).



Фото: autoavenu.ru

4. Ford Focus - 654 тыс. шт.

5. Chevrolet Niva - 649 тыс. шт.

6. Volkswagen Polo - 566 тыс. шт.

7. Renault Duster - 455 тыс. шт.



Фото: 32cars.ru

8. Renault Sandero - 375 тыс. шт.

9. Skoda Octavia - 332 тыс. шт.

10. Hyundai Creta - 315 тыс. шт.

Что касается других иномарок российской сборки, то их численность составляет менее 300 тыс. единиц. По словам экспертов, к середине этого года общее число иностранных автомобилей местной сборки насчитывало 12.7 миллионов. Как сообщается, это составляет 28% от общего числа легковых автомобилей в стране.