В Татарстане мужчина 25-летний мужчина погиб от рук соседа из-за шашлыка. Все случилось в селе Большой Арташ Сабинского района РТ. 31-летний подозреваемый сельчанин задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В ноябрьские праздники мужчина помогал молодому соседу колоть дрова. А потом они решили побаловать себя шашлыком.

Мужчины отправились в огород к 31-летнему сельчанину, как водится, начали распивать алкоголь во время разморозки мяса.

Молодому соседу понадобилось отлучиться по делам, а когда он вернулся, то увидел, что шашлык все еще не пожарен.

Это стало причиной конфликта, в ходе которого старший сосед ударил молодого ножом в грудную клетку и спокойно пошел спать. От полученного ранения 25-летний сосед умер на месте.