В Еврейской автономной области суд вынес приговор православному священнику и звонарю, которые надругались над 53 мальчиками, сообщает РИА "Новости".

Бывшему батюшке дали 18 лет колонии, а второй фигурант - звонарь - получил 12 лет строгого режима.

Следователи установили, что 39-летний иеромонах Спиридон (Юрий Абрамов) трудился настоятелем храма Святого пророка Илии в селе Амурзет. Вместе со своим помощником 26-летним звонарем Сергеем Моосом он совращал детей с 2007 года. В ходе обысков силовики изъяли у них предметы, явно не предназначенные для богослужений. В общей сложности они совратили 52 мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.

В Следком в 2019 году обратилась местная жительница, которая просила проверить священника на предмет педофилии. Она подозревала, что он не просто так привечает несовершеннолетних мальчиков. И ее подозрения подтвердились.