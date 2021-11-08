Республика Татарстан, выйдя из периода нерабочих дней, снова обновила антирекорд по числу инфицированных за сутки жителей. За минувшие 24 часа в республике коронавирусом заразились 239 человек, и это - абсолютный рекорд с начала пандемии.

47 человек госпитализированы, 192 получают лечение на дому, амбулаторно, сообщили в оперштабе. Самое большое количество зараженных - в Казани (155 человек) и в Набережных Челнах (29 человек). Выздоровели за прошедшие сутки 37 человек.