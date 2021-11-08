Республика Татарстан, выйдя из периода нерабочих дней, снова обновила антирекорд по числу инфицированных за сутки жителей. За минувшие 24 часа в республике коронавирусом заразились 239 человек, и это - абсолютный рекорд с начала пандемии.
47 человек госпитализированы, 192 получают лечение на дому, амбулаторно, сообщили в оперштабе. Самое большое количество зараженных - в Казани (155 человек) и в Набережных Челнах (29 человек). Выздоровели за прошедшие сутки 37 человек.
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И в прошлый раз было точно так же. Вспомните чем закончился локдаун объявленный Путиным в 2020 году:
Россия - единственная страна в мире, которая в результате полуторамесячной самоизоляции добилась РОСТА ежедневных заражений в 40 раз. В Италии после 1,5 месяцев карантина - падение в 6 раз. В Германии - падение в 10 раз. В Израиле - падение в 20 раз.
конец цитаты.