В подмосковной Балашихе жители многоэтажного дома поссорились с рабочими, которые в ночное время меняли лифт, а потом открыли по бригаде рабочих стрельбу. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в главке МВД по Московской области, все случилось в доме на Чистопольской. Рабочие меняли лифтовое оборудование, шумели. А жильцы возмутились тем, что шум раздается в такое неурочное время.

"В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел, предположительно, из травматического пистолета", — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что у рабочих было разрешение на проведение ночных работ, о чем они сообщили жильцам. Но разгневанные жители на этот факт не обратили никакого внимания.