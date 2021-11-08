Вот и закончилась введенная в России нерабочая неделя. В некоторых регионах выходные решили продлить. В Татарстане же, несмотря на не самую благоприятную обстановку с коронавирусом, с 8 ноября вернулись к обычным рабочим будням. Корреспонденты ProKazan.ru решили вспомнить, чем запомнилась нерабочая неделя жителям Татарстана.

Рост заболевших COVID-19

Нерабочая неделя началась с показателем в 189 заболевших коронавирусом за сутки. В первые дни недели количество заразившихся стало уменьшаться, но к концу недели каждый день устанавливался новый антирекорд. В пятницу 206 заболевших, в субботу уже 217, а в воскресенье - 228. Сегодня был поставлен очередной антирекорд инфицированных за сутки - 239 человек.

За все время пандемии в Татарстане зарегистрировано 32 404 случая. Выздоровело 25 948 человек. Коронавирус унес жизни 1 057 татарстанцев.

Фото: стопкоронавирус.рф

Анонс новых ограничений

Нерабочую неделю не стали продлевать, но ввели новые антиковидные ограничения.

С 22 ноября для проезда на общественном транспорте всем совершеннолетним будет нужен QR-код или справка о медотводе. Приостановят действие транспортных карт для людей старше 60 лет без QR-кода или справки.

Ограничения введенные с 30 октября по 7 ноября сохраняются, в частности запрет ночной работы общепита и посещение несовершеннолетними ТЦ без родителей. С 9 ноября, руководителям предприятий предписано отстранять от работы сотрудников, не имеющих первую прививку, кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания или переболел в последние 6 месяцев. Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал учебным заведениям допускать к очным занятиям студентов только по QR-коду или по справке о медотводе.

Тем временем, нерабочие дни продлили в 5 регионах России: Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях.

Антипрививочники пускали в ТЦ без QR-кодов

За неделю было два случая, когда люди захватили контроль за пропускной системой в торговых центрах и стали пускать без QR-кодов. Первый случай произошел в Нижнекамске в ТЦ "Березка", второй в Казани в ТЦ "Тандем".

Пустые дороги

Фото: pixabay.com

Всю неделю дороги были полупустые. Общественный транспорт работал по графику выходного дня, пассажиропоток снизился на 20%. А казанские парковки были бесплатными.

«По сравнению с октябрем на наземном транспорте пассажиропоток упал на 21%, в метрополитене – на 24%. В связи с этим трамваи и троллейбусы на время нерабочих дней перевели на субботнее расписание», — процитировало РБК пресс-службу МУП «Метроэлектротранс».

Владельцы АЗС в Набережных Челнах отметили, что продажи бензина упали, где-то на 40%.