В Ульяновской области мужчина погиб из-за собственной татуировки. Сотрудники Росгвардии ночью обнаружили тело мужчины с ножевым ранением, он уже не подавал признаков жизни.

Сотрудники МВД оперативно смогли установить, что погибший распивал алкоголь со своим знакомым. В какой-то момент один их мужчин взял со стола большой кухонный нож и нанес им смертельное ранение в грудь потерпевшему.

Выяснилось, что у собутыльников существенно разошлись взгляды на искусство татуировки. Агрессору не понравился рисунок на теле, который был нанесен на кожу 32-летнего оппонента.

В настоящее время подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.