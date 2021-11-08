Прививку от коронавируса сделали более 570 тысяч жителей Казани. Об этом в начале трудовой недели на совещании в мэрии столицы Татарстана заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

"На сегодня привито 570 тыс. 900 человек, 54,4% от численности населения. Рост количества привитого населения за неделю составил 42 тыс. 50 человек", - сказал Жаворонков.

Сегодня в Казани действуют 48 пунктов вакцинации олт коронавируса, 14 из них - это мобильные пункты. Во временных инфекционных госпиталях города развернуто 2211 коек. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что указанные темпы вакцинации "обнадеживают".

"Врачи работают на пределе физических возможностей, делают все и больше, чтобы как можно большим людям помочь. Искренняя благодарность всем нашим медикам", - добавил Метшин.