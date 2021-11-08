11 жителей Казани обратились с исковыми заявлениями в Верховный суд, требуя признать незаконным отстранение их от работы за принципиальный отказ от прививки. По данным издания "Вечерняя Казань", среди обратившихся представители разных профессий - от электриков и учителей до продавцов и инженеров.

По распоряжению Роспотребнадзора, отстранять непривитых и не переболевших, не имеющих медотвода от прививки от работы работодатели могут уже с 9 ноября.

Истцы в своем обращении настаивают на том, что нет никаких оснований считать всех непривитых источником распространения коронавируса.

Какое решение примут судьи, станет известно в самое ближайшее время.