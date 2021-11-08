Что такое такелаж и как он осуществляется

Такелаж является наиболее эффективным и экономически выгодным методом подъёма, спускания, в том числе перемещения на высоте крупных, габаритных, а также тяжёлых грузов, которые невозможно переместить без привлечения специальной техники и/или оснастки.

Подготовительные мероприятия к такелажу

Данное серьёзное и ответственное мероприятие, как перемещение тяжёлого и крупногабаритного груза нельзя осуществлять без подготовки. По данной причине, до того, как начать такелажные работы, необходимо произвести исследование условий перемещения, а также произвести осмотр самого крупногабаритного груза. При необходимости изучается документация, составляются технологические карты и схемы для использования строп. Производится расчёт всех стадий такелажных работ, которые предстоят.

И лишь после всех предварительны и подготовительных работ осуществляется при необходимости демонтаж. Чаще всего, демонтаж считается обязательно производить для более безопасной транспортировки технического оборудования. Что предоставляет возможность осуществлять перемещение тяжёлых грузов в разобранном состоянии, а также возможно избежать дефектов тех частей груза, которые довольно хрупкие и уязвимые.

Строповка

Периодически необходимо перемещать груз сложной формы, и ко всему прочему данный груз не всегда обладает участками для строповки. Зачастую, необходимо при демонтажных работах применять лебёдки либо иное подъёмное оборудование. В данной ситуации стропы закрепляются к определённым частям груза при демонтаже, и для этого необходимы некоторые навыки, которыми обладают такелажники. Так как не просто переместить груз плавно, без перекосов и опрокидывания, закрепив правильно стропы. И для этого потребуются услуги профессиональных грузчиков https://standart-express.ru.

Применение подъёмной техники

Так как масса груза при такелажных работах зачастую довольно большая, то для транспортировки необходимо использовать специальное подъёмное оборудования. К данному оборудованию относятся:

Краны.

Лебёдки.

Прочая техника.

В обязательном порядке, данной оборудование должно находиться в устойчивом состоянии и закреплено. Если такелаж производится в промышленном помещении, то закрепление может производиться к балкам перекрытия либо к иным жёстким конструкциям, которые имеют существенный запас прочности для удержания большой нагрузки.

Транспортировка

Обыкновенная автомобильная техника чаще всего не сможет осуществлять транспортирование крупногабаритных грузов. По данной причине для транспортировки, как правило, привлекаются специализированные низкорамные площадки для крупных и негабаритных тяжестей.

Правильное закрепление тяжестей на низкорамной площадке является довольно сложным мероприятием. Размещая груз, потребуется учесть не лишь типоразмеры груза, но и его массу, чтобы учесть правильное размещение центра тяжести, и не допустить опрокидывания транспортного средства с крупногабаритным грузом.