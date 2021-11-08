16-летняя школьница из Северной Каролины смогла избежать насилия и, вероятно, смерти, благодаря жесту из TikTok. Она смогла показать из автомобиля, на котором ее вез похититель, жест помощи из TikTok. Проезжавший мимо водитель распознал этот жест и позвонил в полицию. Об этом сообщает телеканал Fox.

Пропала девушка еще 2 ноября, похитил ее 61-летний пенсионер. Он перевозил ее в другой штат, чтобы замести следы. Жест, который оказался спасительным, в TikTok означает призыв о помощи для жертв домашнего насилия. Чтобы показать его, нужно выставить вперед ладонь, затем согнуть большой палец, после чего сжать остальные пальцы в кулак.

Один из автомобилистов узнал этот знак и позвонил в полицию, по ходу сообщая, в какую сторону движется подозрительное транспортное средство. Правоохранители, остановив машину, опознали в пассажирке пропавшую ранее девушку. Подозреваемый задержан.