Почему термометры могут «врать»?

Эпоха ртутных термометров давно прошла. Но, необходимость измерять температуру заболевшему человеку никуда не делась. Просто на помощь приходят новые и более современные термометры, которые:

гарантируют безопасное использование;

позволяют измерять температуру не только в подмышечной области;

имеют дополнительные функции.

На основании этого постепенно изменился потребительский интерес, и люди стали активно использовать электронные термометры.

В чем особенность электронного термометра?

Электронный термометр чаще всего выглядит как пластиковая основа с гибким металлическим наконечником. Температура измеряется за счет нагрева это самого наконечника. А электронные мозги термометра переводят все это в градусы по Цельсию. Производители заявляют несомненные плюсы аппарата:

Такой термометр может быть разных цветов и даже походить на игрушку для деток. Более того, в нем часто имеются дополнительные функции в виде подсветки, памяти на последние несколько десятков измерений, звукового и светового сигнала. Правда, некоторые пользователи рассказывают, что данные термометры не всегда показывают температуру правильно. Почему так происходит? На это есть несколько причин:

мы привыкли измерять температуру в подмышечной впадине. Но, электронные аппараты импортного производства и низкого качества могут быть настроены на измерение температуры только во рту или только ректально. Поэтому очень важно ознакомится с инструкцией и правильно пользоваться прибором, ведь оральная температура выше подмышечной, а ректальная температура сильно зависит от периода овуляции у женщин. Иногда термометром можно пользоваться для измерения температуры в любой области, но мы должны понимать, что указанная в инструкции минута – это как раз время измерения, предположим, ректально. А нагреваться в подмышечной области он будет дольше. Поэтому и держать его нужно 5 минут;

данные аппараты должны приспособиться к условиям, в которых они работают. Поэтому, нельзя использовать только что купленный термометр, например, сразу занесенный с улицы зимой;

так как «мозг» системы электронный, минимальную, практически незаметную погрешность дают качественные приборы солидных фирм.

Например, термометр в виде улыбающейся уточки с гибким наконечником АНД DT-624D Утка может измерять температуру в любой области (в подмышке, ректально и орально) и имеет погрешность измерения всего 0,10 С. Кстати, он водонепроницаемый и может быть легко продезинфицировать. А термометр B.WELL WТ- 09 Quick в виде соски для измерения температуры грудничкам.

Но, данные термометры все же имеют и свои минусы – пациенту надо его все же установить для проведения измерения.

Бесконтактные термометры

А как бы измерить температуру, не прикасаясь к пациенту? Например, если он сладко спит. Для этого были создан бесконтактный термометр https://medpokupki.ru/beskontaktnye/. Он считывает температуру тела пациента с помощью инфракрасных лучей и является очень удобным в использовании.

Но почему недоброжелатели ругают и его? Все просто:

чтобы измерения были корректны, на пути у лучей не должно быть препятствий (пота, челки, плотного слоя пудры и т.д.);

важно, чтобы пучок лучей не сбивали потоки воздуха другой температуры. Это значит, что пациент не должен находиться рядом с вентиляторами (в том числе тепловыми) или работающими кондиционерами (в том числе, работающими на обогрев);

корректная работа устройства сильно зависит от заряда и качества элементов питания. Поэтому важно иметь под ругой сменные батарейки, если прибором давно не пользовались.

Есть еще один важный момент. Чтобы все упомянутые термометры работали корректно, необходимо приобретать приборы надежных фирм. Именно поэтому приглашаем на сайт медпокупок, где можно подобрать себе необходимый термометр по хорошей цене, да еще и с удобной доставкой.