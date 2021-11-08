Накануне вечером у станции Свияжск в Татарстане произошла трагедия. На пешеходном переходе на 701 километре пути грузовой поезд насмерть задавил мужчину. Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте аварии, об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Сообщается, что машинист поезда пытался предотвратить трагедию, экстренно тормозил и подавал сигналы, но мужчина на сигналы не реагировал.

Следователи проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.