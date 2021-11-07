В Ленинградской области мужчина принял соседку за нечисть и отрубил ей голову топором. Об этом сообщает 47news.

Как сообщается, тело пенсионерки, проживавшей в поселке Орехово, нашли на кровати с отрубленной головой. По подозрению в убийстве задержан ее сосед. У места преступления полицейские обнаружили окровавленные ножи, топор и пилу.

«По предварительным данным, после совместного распития спиртных напитков у подозреваемого и потерпевшей произошёл конфликт, и мужчина нанёс женщине ножевое ранение, после чего отчленил часть тела», — сообщили в ведомстве.

Сейчас полиция выясняет точные подробности случившейся трагедии. Подозреваемого хотят поместить под стражу до суда.