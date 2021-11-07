В Саратове проводится проверка по факту смерти 68-летнего мужчины, проживавшего в одном из 10-этажных домов. Как сообщается, мужчина погиб в результате несчастного случая.

Так, по предварительным данным, мужчина заметил, что на его автомобиль, припаркованный во дворе, упал кирпич. Он вышел на улицу, чтобы переставить машину, однако когда тот подходил к авто, ему на голову упал другой кирпич. От полученной травмы пострадавший скончался на месте.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего