В Башкирии в результате ДТП погиб 18-летний парень. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС и ГИБДД республики.

Как сообщается, смертельная авария произошла рано утром под Уфой. Столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего местного жителя и фургон «АФ-474440», за рулём которого находился 39-летний житель Татарстана.

От полученных травм водитель легковушки скончался до приезда медиков. В пресс-службе ГИБДД РБ сообщили, что водительских прав у него не было. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.