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Фото: gazeta.ru

Прокуратура начала проверку по факту избиения школьника

07.11.2021, 11:00 278 1 prokazan.ru

Прокуратура Хабаровского края начала проверку информации по факту избиения школьника подростками в городе Советская Гавань. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко взяла ситуацию под свой контроль.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков избивает мальчика. Инцидент произошел в городе Советская Гавань в Хабаровском крае. На кадрах видно, как подростки держат ребенка за руки, а также бьют его ногами в лицо. Все происходящее они снимали на камеру.

Дети Происшествия
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комментарии

Горожанин
0
07 ноября 2021
11:29
Дикари.
Горожанин
0
07 ноября 2021
12:06
100% навальнята бесчинствовали, это в их манере.
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13:49, 02.11.2021
Госдума не будет менять законопроект о главах регионов из-за мнения Татарстана
11:29, 02.11.2021
Пациент красной зоны напал на врача и сорвал с него защитную маску и очки
10:40, 02.11.2021
Аномалия да и только: синоптики рассказали, каким будет ноябрь
07:57, 02.11.2021
Тело бывшего судьи, пропавшего в октябре, нашли на кладбище
07:48, 02.11.2021
Такого никогда не было: Путин высказался о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России
07:05, 02.11.2021
В Минздраве тайно запретили врачам ставить детям диагноз коронавирус
07:00, 02.11.2021
Покончил с собой судебный пристав, которого подозревали в изнасиловании трансгендера
05:00, 02.11.2021
Трех россиянок задержали по подозрению в... колдовстве
01:00, 02.11.2021
15-летнего подростка арестовали за убийство матери
00:01, 02.11.2021
Дмитрий Медведев заявил, что ограничивать свободы во время эпидемий можно
19:00, 01.11.2021
СК проводит проверку видео издевательств над старушкой с деменцией
13:45, 01.11.2021
Подполковник полиции запер в кабинете ФСБ-шников, пришедших с проверкой, и сбежал
13:29, 01.11.2021
Студентка заявила в полицию об изнасиловании, а ее в отделе приняли за проститутку
10:54, 01.11.2021
Инспекторы поймали и оштрафовали ездившего по улицам города на диване на колесах
10:01, 01.11.2021
Сварились заживо: три человека упали в яму с кипятком в лицее, СК проводит проверку
09:25, 01.11.2021
В Роспотребнадзоре допустили, что локдаун может быть продлен
09:05, 01.11.2021
Это PROсто: что делать, если вам поцарапали машину на парковке
08:42, 01.11.2021
Пожилая мать популярного блогера умерла в красной зоне не от болезни, а от голода
07:58, 01.11.2021
Задержан мужчина, жестоко расправившийся с двумя сестрами-школьницами
06:54, 01.11.2021
Дмитрий Медведев заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса
00:01, 31.10.2021
Российский хоккеист Иван Биткин погиб после падения из окна многоэтажки
19:00, 30.10.2021
Четырехмесячный ребенок внезапно умер во время прогулки с отцом
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:43, 30.10.2021
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не получится сдержать
10:47, 30.10.2021
Голос эпохи: скончался легендарный диктор и телеведущий Игорь Кириллов
10:05, 30.10.2021
Устраивал попойки и шкурил зверей: начальник охотхозяйства рассказал, как отдыхал депутат Рашкин
09:48, 30.10.2021
Мужчина выступал в суде с последним словом более 13 часов, пытаясь доказать, что он - не мошенник
09:03, 30.10.2021
Водитель маршрутки увез пассажирку в промзону и там изнасиловал
08:51, 30.10.2021
Родители обвинили учительницу физкультуры в лесбийском сексе с их 13-летней дочерью
08:02, 30.10.2021
Эпидемиологи нашли причину, по которой коронавирусом заражаются привитые люди
05:00, 30.10.2021
Шестеро подростков палкой изнасиловали второклассника с задержкой развития
01:00, 30.10.2021
Мужчина обиделся на собутыльницу за отказ в сексе и утопил ее
00:01, 30.10.2021
Мужчина, задержанный за убийство банкира и всей его семьи, покончил с собой в СИЗО
12:50, 29.10.2021
Новосибирскую тиктокершу заставили публично извиняться за видео на фоне мечети в Казани
10:47, 29.10.2021
Внук переоделся во врача и сам ухаживал за бабушкой в ковидной больнице: СК проведет проверку
08:45, 29.10.2021
Страховщики потребовали у матери насмерть сбитого электричкой подростка 400 тысяч за порчу поезда
08:00, 29.10.2021
Мужчина покончил с собой во дворе ковидной больницы, где умерла его мать
07:32, 29.10.2021
Главврач Коммунарки Проценко заявил, что в России нет эффективного препарата для лечения COVID-19
05:00, 29.10.2021
Четверо мигрантов похитили и изнасиловали... мужчину
01:00, 29.10.2021
Программиста, передавшего видео с пытками заключенных, суд арестовал заочно
10:34, 28.10.2021
Эпидемиологи рассказали, что нужно сделать, чтобы защититься от COVID-19 на 100%
09:47, 28.10.2021
Тела умерших от коронавируса начали хранить под кондиционерами после того, как морги переполнились
09:35, 28.10.2021
Предновогодний сюрприз: Россия останавливает ввоз турецких мандаринов
07:47, 28.10.2021
Голый директор сауны попытался избить своих посетительниц
07:38, 28.10.2021
12-летняя шестиклассница призналась в убийстве своего отчима
07:00, 28.10.2021
Мужчину осудили за насилие над двумя школьницами в детском саду
05:00, 28.10.2021
Светились глаза в темноте: мужчина поджег свою бывшую сожительницу, приняв ее за ведьму
01:00, 28.10.2021
Обвиняемую в убийстве и расчленении рэпера Картрайта его вдову Марину выпустили из СИЗО
13:56, 27.10.2021
Голый мигрант нанес родной сестре 28 ударов ножом при ее годовалом ребенке
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В мусульманской деревне мать зарезала свою восьмилетнюю дочь
11:51, 27.10.2021
Из психиатрической лечебницы сбежал боевик из банды Басаева и Хаттаба - может быть где угодно
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19-летний парень из Татарстана убил незнакомца всего одним ударом по голове
10:15, 27.10.2021
На фоне объявленных нерабочих дней билеты в Египет и Турцию подорожали до 450 тысяч
09:10, 27.10.2021
Стас Барецкий на своей BMW протаранил такси с ребенком
08:22, 27.10.2021
Неизвестные жестоко расправились с банкиром и всей его семьей, не пожалев даже ребенка
07:44, 27.10.2021
Заместителя прокурора привязали за голову к машине и протащили по земле
07:25, 27.10.2021
Финансовый аналитик предупредил о рисках обвала рубля еще до Нового года
07:15, 27.10.2021
Вакцинация от коронавируса стала обязательной во всех регионах России без исключений
07:00, 27.10.2021
Задержана мать, запершая четверых детей в квартире без еды
05:00, 27.10.2021
Министр здравоохранения России назвал ситуацию с коронавирусом в Татарстане рискованной
00:01, 27.10.2021
10-летнюю девочку нашли рядом с телом замерзшей насмерть матери в лесу
18:00, 26.10.2021
Бывшего заместителя главы ГУЭБ МВД России, высокопоставленного борца с коррупцией зарезали в бане
14:10, 26.10.2021
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Двухлетняя девочка умерла от отравления алкоголем
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Это PROсто: как грамотно отказаться от вакцинации от Covid-19
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
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Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
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16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
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Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью