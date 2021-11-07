Прокуратура Хабаровского края начала проверку информации по факту избиения школьника подростками в городе Советская Гавань. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко взяла ситуацию под свой контроль.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков избивает мальчика. Инцидент произошел в городе Советская Гавань в Хабаровском крае. На кадрах видно, как подростки держат ребенка за руки, а также бьют его ногами в лицо. Все происходящее они снимали на камеру.