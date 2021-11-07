Жители Набережных Челнов массово жалуются на затопления подъездов после проливных дождей. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Так, один из жильцов дома 41/03 заявил, что в подъезде многоэтажного дома затопило несколько этажей после дождя, а вода дошла даже до 5 этажа.

"В 41/03 потоп. Вот такой капремонт крыши у нас прошёл 9 и 8 этажи полностью в воде, даже на 5-м вода. Что-то не доделали, хотя полгода делали. Сам наблюдал за ними. Видимо, не одну крышу делали. Кто-то денег заработал, а кому-то геморрой оставили. Сегодня 6 ноября, ливневки не справляются" - рассказал один из пострадавших.

С аналогичной проблемой столкнулись жильцы домов 27/05, 2/08 и 3/19. По словам людей, причинами стали некачественные капремонт крыши.