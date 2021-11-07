Пенсионер из Татарстана передал мошенникам полмиллиона рублей, желая спасти попавшего в ДТП сына. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, 82-летний мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец и заявил, что его сын стал виновником ДТП. Для мирного решения вопроса необходимо заплатить полмиллиона рублей. Пенсионер согласился и в скором времени к нему приехал курьер, которому он и передал деньги.

Курьера удалось установить. Выяснилось, что с ним связался тот самый мошенник и попросил забрать деньги у якобы отца. Сам он не мог взять сумму у родственника, потому что, по словам незнакомца, он находится во Владивостоке. За услуги мужчина предложил таксисту 15 тыс. рублей.

В момент, когда курьер хотел перевести полмиллиона мошеннику, банк заблокировал операцию и его карту. В результате деньги возвращены пенсионеру.