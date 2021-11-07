Врач-невролог-сомнолог Елена Царева в интервью у радио «Sputnik» рассказала, кто рискует больше других заболеть коронавирусом. По ее словам, люди, которые не высыпаются, находятся в особой группе риска.

Человек должен спать 8 часов в сутки, если время сна меньше, это негативно сказывается на организме.

Елена Царёва рассказала, что специалисты проводили исследования и выяснилось, что люди с недосыпом, в отличии от остальных, чаще и тяжелее болели. Помимо этого, врач отметила, что если мало спать, то у человека страдают ещё и когнитивные функции.

Эксперт порекомендовала соблюдать режим сна, даже одна бессонная ночь может увеличить риск заражения вирусом.