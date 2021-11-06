Штатный электрик больничного морга годами насиловал мертвые тела женщин и девочек в британском графстве Кент. Он сознался, что за 12 лет надругался минимум над сотней тел, сообщает ВВС.

Своими шокирующими откровениями мужчина поделился в рамках судебных слушаний совсем по другому делу - об убийстве двух девушек. Следователи считают, что он совершил это преступление в 1987 году. А потом устроился электриком в больницу, где и трудился вплоть до 2011 года. А потом он перевелся в другую больницу, где продолжал надругательства над телами вплоть до ареста.

Мужчина брал в основном вечерние и ночные дежурства.

Происходящее он снимал и записывал на жесткие диски, DVD и флешки, которые хранил дома. По данным телеканала Sky News, самой младшей его жертве было девять лет, а самой старшей — 100.